Riassunto: Quectel presenta il BG95-S5, un versatile modulo di comunicazione satellitare NTN

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Embedded World – Quectel Wireless Solutions, fornitore di soluzioni IoT a livello globale, annuncia oggi il lancio del modulo di comunicazione satellitare su reti non terrestri (NTN) 3GPP, realizzato da Quectel, il BG95-S5. Il modulo supporta le tecnologie 3GPP per IoT-NTN fino alla Release 17 nelle frequenze di banda S e L per le comunicazioni satellitari. Inoltre, il BG95-S5 si configura come una serie di moduli LTE Cat.M1/Cat.NB2/eGPRS con GNSS integrato.









Con un conveniente fattore di forma SMT di 23,6 mm x 19,9 mm x 2,2 mm, il BG95-S5 è ideale per applicazioni con spazi ristretti e che richiedono l’accesso a più tipi di tecnologia di rete.

