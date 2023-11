Riassunto: Quectel ottiene le certificazioni di sicurezza funzionale automobilistica ISO 26262 ASIL B, oltre alla certificazione del sistema di gestione della sicurezza informatica per il settore automobilistico ISO/SAE 21434

BELGRADO, Serbia–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, è lieta di annunciare di aver ricevuto l’ISO 26262:2018 Functional Safety Process Certificate da Bureau Veritas (BV), un ente di certificazione indipendente fidato e riconosciuto dal settore. Questo traguardo conferma che Quectel ha stabilito con successo una serie completa di sistemi di processi gestionali consolidati per la sicurezza funzionale in conformità con gli standard ISO 26262, fornendo un supporto costante per la progettazione e la produzione di prodotti che rispettano gli standard di sicurezza internazionali.









Inoltre, LG69T (AB), il modulo GNSS di grado automobilistico di Quectel, ha ricevuto una certificazione per aver rispettato i rigorosi requisiti della metrica di ISO 26262 ASIL B, che sottolinea la capacità di LG69T (AB) di soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale, posizionandolo come una soluzione affidabile per i produttori automobilistici globali e i fornitori di primo livello.

