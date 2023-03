Riassunto: Quectel lancia pacchetti di connettività IoT prepagati alla tariffa fissa di 28 euro

BELGRADO, Serbia–(BUSINESS WIRE)–Quectel, fornitore globale di soluzioni IoT, ha introdotto una nuova offerta di connettività prepagata per aiutare a semplificare le implementazioni di IoT in tutta Europa. La nuova offerta, per clienti che acquistano entrambi i moduli e la connettività Quectel, offre SIM IoT in roaming a tariffa fissa per i 28 Paesi dell’UE per 2G, 3G, 4G, Cat-M e NB-IoT a un costo una tantum molto competitivo, con schede SIM in plastica incluse nel prezzo.





“Con questa nuova offerta prepagata, veniamo incontro alle esigenze di un’area in espansione nelle vendite di moduli, facilitando ulteriormente la connessione dei moduli di Quectel per progetti in tutta Europa”, ha dichiarato Richard Hart, responsabile della connettività globale di Quectel.

