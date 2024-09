Riassunto: Quectel lancia il ricevitore GNSS serie QLM29H, che combina localizzazione ad alta precisione e facilità di integrazione

STOCCARDA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, annuncia oggi il lancio della gamma di ricevitori Quectel QLM29H a doppia banda e multi-costellazione. Progettato per una facile integrazione, il QLM29H combina il modulo GNSS LC29H e un’antenna patch GNSS integrata per semplificare la progettazione RF. Supporta segnali L1 e L5 a doppia banda, garantendo un’eccellente mitigazione del multipath, soprattutto in ambienti difficili come i canyon urbani, dove il posizionamento ad alta precisione è fondamentale.









“La gamma di ricevitori Quectel QLM29H supporta casi d’uso che vanno dalla micro-mobilità all’agricoltura con capacità di posizionamento precise”, dichiara Norbert Muhrer, presidente e CSO di Quectel Wireless Solutions. “Il QLM29H aiuta i clienti ad adattare o modernizzare le progettazioni esistenti, consentendo loro di accedere al GNSS a doppia banda anziché ai soli segnali L1, a condizione che il precedente sistema disponga di una semplice interfaccia UART. Inoltre, il ricevitore offre ai clienti la flessibilità di utilizzare il GNSS come opzione plug-in, consentendo loro di scegliere se integrarlo o meno in base alle proprie esigenze specifiche”.

