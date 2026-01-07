Riassunto: Quectel lancia il modulo smart SP895BD-AP, alimentando la nuova generazione di applicazioni IoT intelligenti

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha annunciato il lancio ufficiale del modulo smart di punta di nuova generazione, SP895BD-AP. Alimentato dal processore Qualcomm Dragonwing™ Q-8750, il modulo SP895BD-AP vanta capacità potenziate di elaborazione grafica, effetti visivi di imaging di qualità superiore e prestazioni di calcolo edge all'avanguardia, che rispondono ai requisiti di dispositivi di alta fascia come sistemi di video conferenza, display a ultra-alta definizione (UHD), apparecchiatura per la sintesi di immagini, schede di potenza di calcolo, terminali di vendita al dettaglio intelligenti ed elettrodomestici intelligenti.

SP895BD-AP ridefinisce i limiti delle prestazioni con la sua architettura di hardware all'avanguardia. Alimentata dal processure Dragonwing Q-8750 integrato su un processo da 3nm, comprende una CPU Oryon™ ad alte prestazioni a 8 core con una frequenza massima di 2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com