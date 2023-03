Riassunto: Quectel lancia il modulo KG100S per consentire ad Amazon Sidewalk di portare ai clienti soluzioni di connettività avanzate

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, e Amazon Sidewalk, una rete sicura, a bassa larghezza di banda, a lungo raggio per dispositivi IoT, oggi ha annunciato una collaborazione per fornire soluzioni di connettività avanzate ai propri clienti. Il modulo Quectel KG100S e un portafoglio di antenne abbinate saranno totalmente compatibili con Amazon Sidewalk, rendendo il lancio e il mantenimento di dispositivi e soluzioni IoT connessi più veloce, facile ed economico. È progettato per fornire la connettività persistente ai dispositivi che si trovano al di fuori della portata delle tradizionali reti IoT di casa.





KG100S è un modulo a bassa tensione, economico in un fattore di forma LGA che è sviluppato specialmente per sostenere le applicazioni Amazon Sidewalk.

