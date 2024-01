Riassunto: Quectel lancia il modulo a lunga portata KG200Z dal costo contenuto e a ridottissimo consumo di potenza

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–CES – Quectel Wireless Solutions, azienda che sviluppa soluzioni IoT a livello internazionale, annuncia il lancio del modulo KG200Z a lunga portata basato su una tecnologia avanzata (LoRa®), progettato per rispondere alle specifiche esigenze di progetti IoT che richiedono comunicazioni wireless a lungo raggio affidabili, dal costo contenuto e a ridottissimo consumo di potenza. Questa innovativa soluzione offre uno strumento potente ed efficiente ad aziende e sviluppatori che desiderano potenziare i loro processi con affidabili funzioni wireless.









Il modulo fornisce connettività regolare e affidabile per dispositivi IoT, con una distanza di trasmissione straordinaria, pari a 2-5 chilometri in ambienti urbani e 10-15 chilometri in aree periferiche.

Contacts

Referente per i media: media@quectel.com