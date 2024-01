Riassunto: Quectel lancia due moduli Wi-Fi 7 per connettività di nuova generazione

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–CES – Quectel Wireless Solutions, azienda che sviluppa soluzioni IoT a livello internazionale, lancia i moduli Wi-Fi 7 Quectel FGE576Q e FGE573Q, i primi nel portafoglio di moduli Wi-Fi 7 che saranno lanciati nei prossimi tre mesi, spingendo i confini della connettività wireless e rendendo possibile la nuova generazione di dispositivi mobili e IoT. I modelli FGE576Q e FGE573Q rappresentano un progresso notevole della tecnologia Wi-Fi, sfruttando la potenza del più recente standard Wi-Fi 7 per offrire velocità superiori, maggiore capacità e migliore efficienza. Sono stati progettati per soddisfare le domande in crescita di una varietà di applicazioni, dal settore della domotica a quelli dell’automazione industriale, dell’assistenza sanitaria e dei trasporti.









