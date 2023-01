Riassunto: Quectel espande il suo portafoglio di antenne combinate 5G e GNSS per promuovere i servizi di copertura e localizzazione nei trasporti intelligenti, nella telematica e nelle comunicazioni mission critical

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, ha lanciato tre nuove antenne combinate per aiutare i progettisti e gli sviluppatori di soluzioni IoT a ottimizzare le prestazioni.





YEMN016AA – un’antenna a vite 5-in-1, 5G e GNSS a profilo molto basso

e GNSS a profilo molto basso YEMN017AA – un’antenna puck 5-in-1 che offre diverse opzioni di montaggio

YEMA013AA – un’antenna combinata piatta e rettangolare 9-in-1 con montaggio adesivo.

Ogni nuova antenna combinata è stata progettata per offrire la massima scelta e le migliori prestazioni per installazioni IoT in modo che i clienti possano garantire ai loro dispositivi l’accesso alla connettività di cui hanno bisogno in una serie di tecnologie wireless.

