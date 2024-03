Riassunto: Quectel e The Things Industries annunciano una collaborazione per rafforzare la gestione dei servizi del modulo con l’integrazione di LoRaWAN

BELGRADO, Serbia–(BUSINESS WIRE)–Quectel, un fornitore globale di soluzioni di IoT (Internet delle cose), e The Things Industries, un leader globale nelle soluzioni LoRaWAN ® Internet of Things (IoT), oggi annunciano una collaborazione per garantire che il modulo LoRaWAN KG200Z di Quectel venga fornito completo delle certificazioni “Works with The Things Stack” e “Secured by The Things Stack” per offrire agli utenti una soluzione LoRaWAN solida e sicura.









Il modulo KG200Z di Quectel utilizza la potenza del STM32WL di STMicroelectronics per prestazioni eccezionali in applicazioni di lunga portata a bassa potenza. Funziona entro la banda ad alta frequenza LoRa, da 862 MHz a 928 MHz, e incorpora crittografia avanzata AES (Advanced Encryption Standard) dell’hardware per una maggiore sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: media@quectel.com