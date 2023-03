Riassunto: Quectel Certification Services con la sua offerta velocizza il time to market e taglia sui costi e sulle complessità per la certificazione dei dispositivi IoT

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni per l’IoT, oggi presenta Quectel Certification Services, la sua gamma di servizi di certificazione e test dedicati ai dispositivi IoT che permetterà ai clienti di conseguire rapidamente la certificazione dei propri dispositivi IoT presso organismi di regolamentazione, come FCC, IC, CE, ANATEL, RCM, KC, Jate e Telec, e operatori, come AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers, TELUS e Vodafone. Grazie a questi servizi, i clienti potranno certificare le proprie soluzioni in meno di otto settimane; si tratta non solo del time to market più rapido per i produttori di dispositivi, ma anche dell’offerta più conveniente del settore.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:



Phil Rawcliffe, responsabile comunicazioni



phil.rawcliffe@quectel.com