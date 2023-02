Riassunto: Quectel annuncia un modulo a banda ultralarga destinato al settore degli autoveicoli, dotato di conformità CCC e ICCE per il supporto delle chiavi digitali per auto di nuovissima generazione e migliori capacità di localizzazione e sicurezza

BARCELLONA–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT e automotive, oggi annuncia il lancio del modulo AU30Q con supporto della banda ultralarga (UWB) destinato all’industria degli autoveicoli. Basato sul chipset UWB DW3300Q di Qorvo, il modulo consente una localizzazione interna ed esterna precisa e in tempo reale, oltre a comunicazioni wireless affidabili.





Grazie all’antenna integrata, il modello AU30Q offre capacità migliorate di localizzazione e maggiore sicurezza e affidabilità della trasmissione dati, ed è quindi particolarmente adatto alle applicazioni per la fruibilità intelligente degli autoveicoli come l’accesso senza chiave, il rilevamento di passeggeri all’interno dell’auto e di persone in avvicinamento, il facile accesso al bagagliaio, la ricarica wireless e il cambio della batteria per i veicoli elettrici.

