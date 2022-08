Riassunto: Quectel annuncia la serie di moduli intelligenti LTE SC200E di nuova generazione destinati alle applicazioni AIoT ad alta richiesta

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, annuncia oggi il lancio della serie SC200E, una nuova generazione di moduli LTE Cat 4 intelligenti e multimodali. La famiglia di prodotti SC200E offre performance superiori in termini di connettività LTE, funzioni e supporto multimediali per le implementazioni IoT con un lungo ciclo di vita, ed è quindi ideale per applicazioni industriali e di largo consumo come POS intelligenti, terminali di pagamento, dispositivi palmari industriali, elettronica per il comparto degli autoveicoli e altro ancora.





“Continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio di soluzioni IoT di prim’ordine, con una linea di moduli intelligenti che spazia dall’entry level alla fascia alta e premium, per rispondere alle esigenze dei diversi mercati AIoT”, ha dichiarato Norbert Muhrer, presidente e CSO di Quectel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Ashley Liu, media@quectel.com