Riassunto: Quectel annuncia il modulo satellitare CC200A-LB per i settori IoT

NUREMBERG, Germany–(BUSINESS WIRE)–Embedded World– Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, annuncia oggi il lancio del modulo satellitare CC200A-LB per le industrie IoT, che utilizza la connettività IoT satellitare fornita da ORBCOMM, fornitore leader mondiale di comunicazioni e soluzioni IoT. Il modulo è progettato per fornire una copertura e una connettività globali affidabili a un prezzo conveniente e con una latenza bassissima, che lo rende una soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio marittimo, dei trasporti, delle attrezzature pesanti, dell’agricoltura, delle miniere e del petrolio e del gas.





Il modulo CC200A-LB è progettato per consentire le comunicazioni in aree remote senza copertura di rete cellulare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Quectel Media:



Phil Rawcliffe, Head of Communications



phil.rawcliffe@quectel.com

Media ORBCOMM:



Michelle Ferris, VP of Corporate Communications



ferris.michelle@orbcomm.com