Riassunto: Quectel accelera il posizionamento ad alta precisione con un pacchetto di modulo GNSS quadribanda, antenne e servizi di correzione RTK

MONACO–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, ha annunciato il lancio di un nuovo pacchetto composto da modulo GNSS, antenne e servizi di correzione cinematica in tempo reale (RTK) per consentire rapidi tempi di commercializzazione e semplificare l’approvvigionamento e l’integrazione di componenti e servizi. Il pacchetto combinato aiuterà gli sviluppatori a riunire questi componenti distinti in un pacchetto pre-integrato e pre-testato per l’impiego in una varietà di applicazioni del mercato di massa, come la robotica di consumo, lo sport, il settore automotive, la micro-mobilità e l’agricoltura intelligente.









Il pacchetto è composto dal modulo GNSS quadribanda LG290P di Quectel, dall’antenna geodetica YEGN103W8A di Quectel o dall’antenna a microstriscia YEGD006U1A di Quectel e dai servizi di correzione RTK, che contribuiscono a un posizionamento preciso quando i segnali satellitari vengono oscurati.

