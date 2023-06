Riassunto: Quasi metà dei direttori aziendali vuole maggiore chiarezza sul collegamento tra gli obiettivi di sostenibilità e la più ampia strategia aziendale, secondo Diligent e Spencer Stuart

Una nuova ricerca rivela che le organizzazioni stanno aumentando la loro attenzione all’ESG tra requisiti di divulgazione più stringenti, nonostante le reazioni del pubblico

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il 45% dei direttori aziendali a livello globale afferma di necessitare di maggiori informazioni sul legame tra gli obiettivi di sostenibilità della loro azienda e la strategia aziendale, secondo nuove informazioni fornite da Diligent Institute e Spencer Stuart. L’esigenza di chiarezza su ciò che ambiente, sociale e corporate governance (ESG) significhi per l’azienda giunge in un contesto di maggiori aspettative e requisiti di divulgazione, con il 60% dei dirigenti che intraprende azioni per assicurare che la loro strategia ESG venga riflessa nelle relazioni annuali e il 53% che valorizza le divulgazioni in materia di ESG.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni:

Julia Hanbury



Senior Communications Manager, Diligent



+1 (604) 669-4225



Jhanbury@diligent.com