Riassunto: Quartile rileva Sidecar per formare la più grande piattaforma pubblicitaria di e-commerce multicanale

L’acquisizione raccoglie 5.000 marchi e $2 miliardi di spesa annua di annunci pubblicitari amministrata dall’azienda

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Quartile, la più importante piattaforma di ottimizzazione degli annunci pubblicitari per i maggiori venditori di e-commerce, oggi ha annunciato di aver acquisito Sidecar, un fornitore di tecnologia di marketing performante per rivenditori e marchi di e-commerce che funziona su tutte le principali piattaforme pubblicitarie, comprese Google, Microsoft Bing, Facebook, Instagram e Amazon.

Le due società si fonderanno con il nome Quartile per far crescere il marchio fino a diventare la piattaforma pubblicitaria di e-commerce multicanale più grande al mondo. Entrambe le piattaforme applicano l’apprendimento automatico e l’elaborazione in lingua naturale per offrire agli specialisti di brand marketing strategie e best practice guidate dai dati, offrendo allo stesso tempo il migliore reporting della categoria e la gestione degli annunci pubblicitari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

MEDIA:

Robert Zimmerman



rob@wisecollective.co

917-543-1046

Lucian Sicard



lucian@wisecollective.co

843-429-0927