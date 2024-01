Riassunto: Qualcomm annuncia un dividendo trimestrale in contanti

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato un dividendo trimestrale in contanti pari a 0,80 dollari per azione ordinaria, pagabile il 21 marzo 2024, agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 29 febbraio 2024.

