Riassunto: Quake Global scelta da Yanmar Holdings per le sue esigenze di hardware telematico

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Quake Global, un fornitore leader di soluzioni hardware e software telematici, oggi ha annunciato di essere stato scelto da Yanmar Holdings Co. , Ltd., un innovatore globale in un’ampia gamma di attrezzature industriali incentrato sulla progettazione e produzione di soluzioni avanzate per le sfide dei clienti, come fornitore esclusivo per rispondere alle esigenze di hardware telematico del loro Spraying Robot YV01.

Per maggiori informazioni, contattare Hide Tsuya all’indirizzo sales@quakeglobal.com o visitare https://www.quakeglobal.com/request-a-demo