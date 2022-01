Riassunto: Qraft Technologies chiude un investimento di 146 milioni di dollari da parte di SoftBank Group entrando in una partnership strategica per accelerare l’AI nel settore della gestione patrimoniale

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–L’azienda fintech con AI Qraft Technologies, Inc. (“Qraft” o “l’azienda”) ha annunciato oggi di aver perfezionato un investimento di 146 milioni di dollari da SoftBank Group Corp. (“SoftBank”), che include capitale di crescita primario e capitale secondario che sarà usato per finanziare l’acquisto di azioni dagli investitori. La transazione proposta dovrebbe accelerare le espansioni in corso di Qraft negli Stati Uniti e in Cina, mentre le due parti intraprenderanno anche progetti strategici che mirano a perseguire le possibilità di sviluppare sistemi di gestione del portafoglio pubblico abilitati dall’AI per SoftBank.





