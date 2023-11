Riassunto: Q4 Inc. riferisce continui progressi nei risultati del terzo trimestre del 2023

Il piano prevede di concludere il 2023 con un EBITDA in pareggio e di generare liquidità nel 2024

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o la “Società”), la piattaforma leader di accesso ai mercati di capitali, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il periodo a 3 e 9 mesi conclusosi il 30 settembre 2023. QFOR redige i propri bilanci in dollari statunitensi e in conformità agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”).





Principali dati finanziari su base annua per il 3º trimestre 2023

Fatturato di 14,7 milioni di dollari statunitensi, in crescita del 3,5%, grazie al un aumento del 5% dei ricavi da abbonamento;

Entrate annuali ricorrenti 1 (“ARR”) di 56,4 milioni di USD, con un rialzo del 3,2% o 1,7 milioni di USD;

(“ARR”) di 56,4 milioni di USD, con un rialzo del 3,2% o 1,7 milioni di USD; Entrate annuali ricorrenti per account (“ARPA“) di 21.315 USD, ovvero un rialzo dell’11,3%;

Le entrate della piattaforma non derivate da abbonamenti e i servizi della piattaforma sono rimasti stagionalmente invariati rispetto all’anno precedente;

Margine lordo del 68,7%, in crescita di 970 punti base;

EBITDA rettificato 2 di (1,9) milioni di USD rispetto a (7,5) milioni di USD, con un miglioramento del 75%;

di (1,9) milioni di USD rispetto a (7,5) milioni di USD, con un miglioramento del 75%; EBITDA rettificato 2 per azione (0,05) USD, con un aumento di 0,14 USD per azione;

per azione (0,05) USD, con un aumento di 0,14 USD per azione; Perdita netta di (3,7) milioni di USD, con un miglioramento di 8,2 milioni di dollari;

Perdita netta per azione di (0,09) USD, con un miglioramento per azione d 0,21 USD;

Consumo di liquidità operativa di 0,5 milioni di USD rispetto ai 6,7 milioni di USD impiegati nel terzo trimestre del 2022; e

Al 30 settembre 2023, la Società possedeva una liquidità disponibile di 43,3 milioni di USD, di cui 20,8 milioni in contanti e una linea di credito disponibile e non utilizzata di 22,5 milioni di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

