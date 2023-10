Riassunto: Q4 Inc. riconosciuta come una delle principali aziende canadesi in crescita da The Globe and Mail

Il riconoscimento attesta i risultati e la crescita di imprese canadesi innovative

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, è lieta di annunciare il posto in classifica raggiunto nel Rapporto 2023 sulle principali aziende canadesi in crescita, che le elenca sulla base della crescita triennale dei ricavi. Q4 figura nella classifica grazie a una crescita triennale del 150%.





“Siamo onorati di essere riconosciuti come una delle principali aziende canadesi in crescita per il quarto anno consecutivo da The Globe and Mail”, commenta Darrell Heaps, Fondatore e Ceo di Q4.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

