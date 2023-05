Riassunto: Q4 Inc. presenta il brand e l’identità visiva rinnovati

L’azienda reimmagina l’accesso ai mercati di capitali allineando il brand alla sua ambiziosa missione e visione dinamica per il futuro

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “l’azienda”), la piattaforma leader per l’accesso ai mercati di capitali, annuncia con entusiasmo di aver rinnovato il brand, inclusa un’identità visiva ambiziosa e in linea con la sua visione per il futuro. Q4 trasforma il modo di connettersi, comunicare e interagire reciproco dei mercati di capitali grazie ai dati della sua piattaforma proprietaria, alle analisi in tempo reale e all’IA generativa.

“La nuova veste di Q4 esprime la nostra identità di piattaforma leader di accesso ai mercati di capitali che mette tutti in connessione: emittenti, investitori e sell side”, è il commento di Darrell Heaps, fondatore e CEO di Q4.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

