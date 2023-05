Riassunto: Q4 Inc. lancia Earnings Lifecycle sulla piattaforma Q4

È l’unica applicazione del mercato in grado di razionalizzare la pianificazione, l’esecuzione e l’impatto delle comunicazioni trimestrali per gli IRO

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “l’azienda”), la piattaforma leader per l’accesso ai mercati dei capitali, è entusiasta di annunciare la disponibilità sulla sua piattaforma Q4 di una nuova applicazione, Earnings Lifecycle, per gestire l’intero processo di comunicazione degli utili tramite un unico flusso di lavoro unificato. La maggior visibilità su ciascuna fase di questo processo tramite una pianificazione guidata genera un approccio coeso alla comunicazione, in ultima analisi generando valore durante il flusso di lavoro critico sugli utili da parte dei team IR.





Grazie a Earnings Lifecycle, i responsabili dei rapporti con gli investitori (IRO, Investor Relations Officer) possono aggiornare i siti web di comunicazione degli utili con tempismo e in modo accurato, in un ambiente all’insegna della cybersicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Investitori:

Edward Miller



Direttore dei rapporti con gli investitori



(437) 291-1554



ir@q4inc.com

Media:

Heather Noll



Responsabile delle comunicazioni aziendali



media@q4inc.com