Riassunto: Q4 Inc. e Novisto collaborano per consentire la gestione dei dati e le comunicazioni ESG di prossima generazione

I clienti avranno accesso alla tecnologia migliore del settore per migliorare le comunicazioni con gli investitori basate sui dati

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), un’importante piattaforma di accesso ai mercati dei capitali, e Novisto, uno dei principali fornitori di software per la gestione dei dati ESG, hanno annunciato oggi una collaborazione per consentire alle aziende di costruire la propria narrativa ESG da presentare attraverso la piattaforma innovativa di Q4. La collaborazione offrirà ai clienti Q4 l’innovativa soluzione software per la gestione dei dati ESG di Novisto per migliorare la propria reportistica sulla sostenibilità, risultando in un processo più snello e una comunicazione più efficace.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Novisto per snellire il percorso di gestione della sostenibilità per i nostri clienti attraverso una piattaforma software per la gestione dei dati ESG all’avanguardia”, ha dichiarato Darrell Heaps, Fondatore e CEO di Q4.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

