Riassunto: Q4 Inc. annuncia la nomina di Courtney Austermehle alla carica di Direttrice marketing

La nomina della nuova direttrice marketing evidenzia il focus dell’azienda sulla ridefinizione dei rapporti con gli investitori come piattaforma all’avanguardia nelle operazioni in questo settore

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (“Q4” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma all’avanguardia nelle operazioni riguardanti i rapporti con gli investitori, è lieta di annunciare la nomina di Courtney Austermehle alla carica di Direttrice marketing (“CMO”) con entrata in vigore il 13 maggio 2024.









“Siamo lieti di dare il benvenuto a Courtney in Q4 come Direttrice marketing e membro del gruppo dirigente esecutivo”, commenta Darrell Heaps, Fondatore e Ceo di Q4 Inc. “Courtney vanta oltre un decennio di esperienza nella crescita delle attività go-to-market, competenza nel settore SaaS e un forte focus sulle best practice di leadership per le imprese.

