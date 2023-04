Riassunto: Q4 Inc. annuncia la nomina del direttore operativo

La nomina del nuovo direttore operativo evidenzia l’attenzione dell’azienda verso il miglioramento del fatturato e dell’efficienza operativa

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “l’azienda”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali, annuncia con orgoglio la nomina di Keith Reed a direttore operativo (“COO”) a partire dal 17 aprile 2023. La signora Donna de Winter, che si conferma nel ruolo di direttore finanziario (“CFO”) dell’azienda, trasferirà le proprie responsabilità come direttore operativo al signor Reed.





“A nome del consiglio di amministrazione e di tutto il team, è con enorme piacere che annuncio la nomina del nostro nuovo direttore operativo, Keith Reed, che apporta alla nostra azienda un’approfondita esperienza nella promozione del fatturato e dell’efficienza operativa”, è il commento di Darrell Heaps, fondatore e CEO di Q4 Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

