Riassunto: Q4 Inc. annuncia il perfezionamento del Plan of Arrangement con Sumeru Equity Partners

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4“ o la “Società“), la principale piattaforma di accesso ai mercati di capitali, oggi ha annunciato il completamento del Plan of Arrangement (Piano di Accordo) precedentemente annunciato ai sensi del Business Corporations Act (Ontario), in base al quale un’entità di nuova costituzione (l’“Acquirente”) controllata da Sumeru Equity Partners LLC (“Sumeru”), tra le principali società di investimento focalizzata sull’ambito tecnologico, ha acquisito tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione della Società (“Azioni ordinarie“) al costo di 6,05 dollari USA in contanti per Azione ordinaria, a eccezione di quelle detenute da determinati azionisti (i “Rolling Shareholder“) che hanno mantenuto le proprie partecipazioni nella società dopo il cambio di proprietà (l’“Accordo“).





