Riassunto: Q4 Inc. annuncia i risultati delle votazioni per l’assemblea annuale degli azionisti del 2023

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la società”) ha annunciato oggi i risultati delle votazioni per l’elezione degli amministratori dell’Assemblea annuale degli azionisti del 2023 (“AGM”).

In totale sono state votate 18.014.653 azioni ordinarie, pari al 45,08% delle 39.960.119 azioni ordinarie emesse e in circolazione della Corporation. Gli azionisti hanno approvato tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea generale, compresa l’elezione dei direttori come segue:

Durante l’assemblea, gli azionisti hanno votato anche a favore della riconferma di PricewaterhouseCoopers LLP come revisore dei conti della Società fino alla chiusura della prossima assemblea annuale degli azionisti.

Nominees Votes in Favour % For Votes Withheld % Withheld Darrell Heaps 17,609,300 99.99% 1,275 0.01% Colleen Johnston 17,599,875 99.94% 10,700 0.06% Ned May 17,598,582 99.93% 11,993 0.07% Dan Kittredge 17,598,582 99.93% 11,993 0.07% Neil Murdoch 17,610,300 100.00% 275 0.00% Julie Silcock 17,994,000 100.00% 275 0.00%

