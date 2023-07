Riassunto: Q4 Inc. annuncerà i risultati finanziari del secondo trimestre 2023 il 9 agosto prossimo

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), (“Q4” o la “Società”), la principale piattaforma di accesso ai mercati dei capitali, prevede di annunciare i risultati finanziari del secondo trimestre 2023 prima dell’apertura del mercato mercoledì 9 agosto 2023. In concomitanza con questa pubblicazione, l’azienda terrà un video webcast condotto da Darrell Heaps, Fondatore e CEO della Società, sulla Q4 Virtual Events Platform alle 9:30 ET del 9 agosto 2023.





Dettagli dell’annuncio dei ricavi del Q2 2023 e della chiamata in conferenza

I partecipanti possono registrarsi in anticipo o accedere al webcast in diretta dal link https://events.q4inc.com/attendee/399373593. Altri contenuti saranno disponibili almeno quindici minuti prima dell’inizio dell’evento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

