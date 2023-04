Riassunto: Pyramid entra nel mercato del Messico e dell’America Latina firmando accordi di partnership con i principali consulenti tecnologici regionali

La leadership esperta nel paese e i nuovi partner tecnologici consentiranno a Pyramid di fornire alle organizzazioni in Messico e in America Latina tecnologie e risorse cruciali per i dati e l’analisi

LONDRA & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), fornitore leader di business intelligence e decision intelligence, continua ad attuare la sua strategia di crescita globale con l’acquisizione di diversi partner tecnologici strategici con sede in America Latina, Analytics Mate, AS Analytics, BACIT, EMC Software C.A., e Hopewell Systems C.A.

Questi accordi con partner tecnologici chiave ampliano la portata del programma di partner di Pyramid Analytics nel mercato del Messico e dell’America Latina.

