Riassunto: Pyramid entra nel mercato canadese con assunzioni di dirigenti chiave e sigla accordi con importantissime società di consulenza tecnologica canadesi

I nuovi partner tecnologici, che vantano una lunga esperienza di leadership nel paese – Managing Information Systems 3 Inc. (“MIS3”) e The Honest Company (THC) – consentiranno a Pyramid di offrire alle aziende canadesi sia dati cruciali sia risorse e tecnologia per analisi

LONDRA, NEW YORK CITY e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), società che sviluppa l’omonima piattaforma pionieristica per intelligence decisionale, continua a eseguire la sua strategia di crescita globale stringendo una partnership con due importantissimi partner canadesi strategici, MIS3 e The Honest Consultants (THC), società di consulenza tecnologica per le analisi entrambe leader nel settore e con sede a Toronto, Canada.

Oltre a questi accordi strategici chiave che ampliano la portata del programma di partnership di Pyramid Analytics sul mercato canadese, Pyramid recentemente ha assunto dirigenti dalle competenze comprovate in questo campo – Jason Whyte, Direttore vendite e Steve Murthey, Direttore partnership – per guidare le operazioni sul territorio canadese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

