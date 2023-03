Riassunto: Pyramid Analytics rivoluziona le analisi di “Last Mile” con Tabulate e Solve

La ‘modellazione del business’ Tabulate e la ‘modellazione delle decisioni’ Solve presentati al Gartner Data & Analytics Summit e a SAPinsider Vegas 2023 hanno messo le analisi prospettive avanzate in mano agli utenti business non tecnici.

LONDRA E NEW YORK E TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), fornitore leader di business analytics e decision intelligence, ha annunciato oggi che sta presentando le ultime aggiunte alla sua premiata piattaforma Decision Intelligence —Tabulate, un nuovo e potente modulo di business modelling; e Solve, un plug-in di decision modeling e di ottimizzazione per Tabulate—al Gartner Data & Analytics Summit di Orlando, Florida, e aSAPinsider Vegas 2023 in Las Vegas, Nevada.

