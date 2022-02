Riassunto: Pyramid Analytics premiata in molteplici categorie all’edizione del 2021 dei Premi per l’innovazione tecnologica di Dresner Advisory Services

La piattaforma di decision intelligence di Pyramid premiata in sette categorie su 12

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics ha annunciato oggi di essere stata annoverata tra i migliori fornitori in sette delle 12 categorie in cui è stata valutata la sua piattaforma di decision intelligence all’edizione del 2021 dei Premi per l’innovazione tecnologica di Dresner Advisory Services.

La piattaforma di decision intelligence di Pyramid è l’analitica e business intelligence (ABI) di prossima generazione concepita per fornire un’esperienza decisionale ottimizzata, unificata e inclusiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Chas Kielt



Vicepresidente, Comunicazioni aziendali globali e Marketing per i partner, Pyramid Analytics



617.687.3371



chas.kielt@pyramidanalytics.com