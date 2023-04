Riassunto: Pyramid Analytics nominata tra i Visionari nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® per le piattaforme ABI

Pyramid Analytics è stata premiata per la Completezza della visione e per l’Abilità nell’esecuzione

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics è lieta di annunciare di essere stata inserita tra i “Visionari” nel rapporto 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence (ABI) Platforms (Quadrante magico 2023 di Gartner nel report sulle piattaforme ABI (Analytics and Business Intelligence). La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la Completezza della visione e l’Abilità nell’esecuzione complessivi dell’azienda.

A cadenza annuale, Gartner pubblica il suo Quadrante Magico che valuta i fornitori dello spazio ABI. Secondo il leader delle analisi: “Il Quadrante Magico di Gartner fornisce agli acquirenti di tecnologia enterprise una valutazione imparziale sulle performance dei fornitori competitor rispetto alla visione di mercato di Gartner, ed è completato dai giudizi convalidati degli utenti”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pete Vomocil



Vicepresidente senior Marketing globale di Pyramid Analytics



Tel.: +1 541-520-2726



Email: pr@pyramidanalytics.com