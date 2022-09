Riassunto: Pyramid Analytics nominata finalista ai CRN Channel Awards 2022

Pyramid Analytics è stata inserita nella rosa dei fornitori emergenti dell’anno

LONDRA & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), un fornitore di piattaforme di intelligence decisionale all’avanguardia, è un finalista degli CRN Channel Awards 2022 nella categoria Emerging Vendor of the Year. La categoria Emerging Vendor of the Year riconosce le organizzazioni nuove ed emergenti che hanno sostenuto con successo la crescita dei loro partner di canale nel Regno Unito. CRN ha registrato un numero record di candidature. L’espansione delle partnership di canale con le complementari aziende tecnologiche i fornitori indipendenti di software (ISV), le società di consulenza, i rivenditori a valore aggiunto (VAR) e gli integratori di sistemi (SI) è una priorità strategica.





