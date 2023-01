Riassunto: Pyramid Analytics figura in uno studio condotto da Dresner Advisory Services come una delle principali aziende che sviluppano piattaforme di analisi

L’indicazione convalida l’importanza delle funzioni della piattaforma identificate nello studio Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), azienda pioniere nello sviluppo di una piattaforma di analisi aumentate per fornire informazioni utili a fini decisionali, è indicata come una delle principali imprese in questo settore nello studio Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms Edizione 2022. Lo studio ha valutato sedici aziende, classificandole in base alla funzionalità collettiva riferita e confermata dalle aziende stesse e ponderata secondo l’importanza degli analisti e degli utenti. La valutazione include punteggi relativi all’ingegneria e al catalogo dei dati, alla BI self-service e alla BI embedded oltre che alla scienza dei dati e al machine learning.

