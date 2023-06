Riassunto: Pyramid Analytics entra a far parte del marketplace delle soluzioni di Tradewind del DoD

La Pyramid Decision Intelligence Platform è ora “Awardable” (Utilizzabile) tramite Tradewind Solutions Marketplace, la piattaforma digitale del Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti con soluzioni IA/ML, digitali e di analisi dei dati pronte per l’utilizzo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), fornitore leader di business analytics e di intelligence decisionale, è lieta di annunciare che la sua Pyramid Decision Intelligence Platform fa ora parte di Tradewind Solutions Marketplace, l’archivio digitale del DoD con video di presentazione di soluzioni post-appalto pronte all’uso. Tradewind Solutions Marketplace è il fiore all’occhiello dell’offerta di Tradewind, la suite di strumenti e servizi del DoD progettata per velocizzare la fornitura e l’adozione di soluzioni IA/ML, digitali e di analisi dei dati in tutto il DoD.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pyramid Analytics



Pete Vomocil



Vicepresidente senior per il marketing globale di Pyramid Analytics



pr@pyramidanalytics.com