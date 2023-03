Riassunto: Pyramid Analytics amplia la Decision Intelligence guidata dall’AI con una nuova integrazione OpenAI

La Decision Intelligence Platform di analitica aumentata classificata al primo posto aggiunge l’integrazione profonda di OpenAI alla sua edizione 2023

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), uno dei principali fornitori di business analytics e decision intelligence, ha annunciato oggi alla Gartner Data & Analytics Summit di Orlando, in Florida, che l’edizione Pyramid 2023 estende le capacità aumentate, già leader nella categoria, grazie all’integrazione della tecnologia di intelligenza artificiale GPT (generative pre-trained transformer) da OpenAI—l’azienda dietro ChatGPT e DALL-E 2—nell’intera piattaforma, interagendo con la sua serie profonda di tecnologie AI attuali.

L’edizione raccoglie i nuovi motori AI GPT per guidare la logica complessa, la scienza basata sui dati e la creazione di codici per l’apprendimento automatico, capacità di storytelling guidate dall’AI e perfino modelli e colori per progettazioni assistite dall’AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pyramid Analytics



Pete Vomocil



SVP, Global Marketing, Pyramid Analytics



pr@pyramidanalytics.com