Riassunto: Pubblicato nelle rivista medica internazionale (Dementia and Geriatric Cognitive Disorders)un articolo sul test per la valutazione delle capacità cognitive in soggetti sani sviluppato in Giappone, una nazione avanzata interessata da un rapido …

“Brain Assessment” è un controllo periodico online atto a valutare il rischio di sviluppo di demenza in soggetti sani.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–

Pubblicato nelle rivista medica internazionale (Dementia and Geriatric Cognitive Disorders)un articolo sul test per la valutazione delle capacità cognitive in soggetti sani sviluppato in Giappone, una nazione avanzata interessata da un rapido invecchiamento della popolazione

Sviluppato dal Research Institute of Brain Activation e dal Tokyo Metropolitan Institute of Technology, Brain Assessment è un test online per la valutazione delle capacità cognitive in soggetti sani attraverso il confronto con il tasso medio di decadimento cognitivo causato dall’invecchiamento. Questo nuovo sistema permette di rilevare il rapido decadimento cognitivo allo stadio precoce. Il sistema mostra inoltre le correlazioni tra i test cognitivi attualmente disponibili e siamo lieti di annunciare che i risultati di questa ricerca sono stati pubblicati due volte nella rivista medica internazionale Dementia and Geriatric Cognitive Disorders (Impact Factor: 2.959) nel giugno e nel dicembre del 2021.

Riepilogo

I test cognitivi disponibili al momento si limitano a stabilire se una persona sia affetta o meno da demenza, ma è tuttora difficile diagnosticare precocemente un rapido decadimento cognitivo.

Basandosi sui dati relativi a 5.740 soggetti giapponesi sani, il team di ricercatori ha identificato criteri di valutazione delle capacità cognitive specifici per fascia demografica e ha osservato che il decadimento cognitivo dovuto all’invecchiamento segue una traiettoria lineare anziché la curva graduale proposta dall’Alzheimer’s Association negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Yoshinori Ota



yossy@nokatsusoken.co.jp