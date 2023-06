Riassunto: Pubblicato in relazioni scientifiche il documento di Sky Labs sulla tecnologia per la misurazione senza bracciale della pressione arteriosa

La rilevazione continua della pressione arteriosa senza bracciale consente una migliore gestione dell’ipertensione e la previsione anticipata di eventi cardiovascolari

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Sky Labs, società del settore sanitario il cui obiettivo è trasformare il settore sanitario con il monitoraggio continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nella vita quotidiana, ha annunciato che la sua relazione “Continuous cuffless blood pressure monitoring using photoplethysmography-based PPG2BP-net for high intra-subject blood pressure variations” (“Monitoraggio continuo senza bracciale della pressione arteriosa utilizzando PPG2BP-net basato sulla fotopletismografia per elevate variazioni nella pressione arteriosa tra soggetti”) è stata pubblicata in Nature’s Scientific Reports.









La ricerca si concentra sullo sviluppo di algoritmi di apprendimento profondo per analisi di big data nella rilevazione della pressione arteriosa. Questo algoritmo apprende con efficacia i cambiamenti dinamici nelle caratteristiche PPG secondo le variazioni nella pressione arteriosa.

