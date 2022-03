Riassunto: Prova il software di prestiti pronto per l’uso HES LoanBox

VILNIUS, LItuania–(BUSINESS WIRE)–HES FinTech annuncia il lancio di HES LoanBox: software pronto per l’uso per l’automazione dei prestiti.

Gli esperti di HES affermano di aver implementato un’esperienza decennale nello sviluppo di software per la gestione dei prestiti per creare un prodotto digitale completo per banche, istituti di credito e finanziatori alternativi. Il software copre i processi commerciali di vari tipologie di finanziatori: rata unica, PDL (prestiti a breve termine), finanziamenti interni e altro.

HES LoanBox compre completamente le esigenze di un’attività di prestito: dall’onboarding digitale alla decisione automatizzata, dalla gestione del prestito al recupero crediti.

La soluzione consiste in tre parti:

Il sistema comprende calcoli regolabili, processo decisionale e motori di prodotto, integrazioni (KYC, SMS/Email, fornitori di pagamento, agenzie del credito, strumenti di business intelligence (BI), ecc.)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ivan Halynkin



Responsabile del Marketing



im@hesfintech.com

hesfintech.com/platform/