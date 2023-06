Riassunto: Protectoria Venture firma un accordo per il lancio di un ID digitale decentralizzato in Indonesia

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Protectoria Venture AS, https://protectoria.com/, in collaborazione con il partner locale PT Gimle Investment Group, ha firmato un accordo con PT INTI (Persero), l’azienda statale di consulenza strategica di fiducia del governo centrale, per servizi infrastrutturali di identità digitale decentralizzata destinati a enti pubblici, imprese e cittadini in Indonesia.





Le aziende si sono impegnate a cooperare in esclusiva alla progettazione, realizzazione e gestione di un’infrastruttura per l’identità digitale decentralizzata che può essere proposta a qualsiasi fornitore di servizi di ogni settore o industria nel quadro di un’implementazione nazionale. I cittadini avranno il controllo sui propri dati e disporranno di un accesso facile e sicuro a tutti i tipi di servizi digitali nella società.

Erik Storelv, CFO



erik.storelv@protectoria.com