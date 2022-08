Riassunto: Prosimo lancia il primo toolkit NetDevOps full-stack del settore per reti multi-cloud

Le aziende Fortune 500 e le grandi società implementano la soluzione Prosimo Full-Stack Cloud Transit per accelerare lo sviluppo delle applicazioni e accrescere dell’80% l’agilità aziendale

Prosimo introduce innovazioni NetDevOps con il lancio della prima infrastruttura come codice (Infrastructure-as-Code, IaC) full-stack del settore per reti multi-cloud consentendo ai team addetti alla gestione della rete di adottare prassi DevOps moderne per ambienti multi-cloud.

Propone un modello ai team addetti alle applicazioni e DevOps per una migrazione al cloud incentrata su applicazioni e servizi con funzionalità di rete integrata.

Espande le funzionalità di rete multi-cloud autonoma grazie a insight più dettagliati basati sull’apprendimento automatico ( Machine Learning , ML) per ridurre ulteriormente il tempo medio di riparazione (Mean Time To Repair, MTTR) ed eliminare gli errori umani.

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, l’impresa che crea l’infrastruttura alla base dell’esperienza nelle applicazioni, ha lanciato un nuovo toolkit NetDevOps Infrastructure-as-Code (IaC) che permette alle aziende di accelerare l’implementazione di reti cloud.





