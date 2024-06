Riassunto: Prosimo e Palo Alto Networks adottano l’approccio ‘Zero Trust’ per i carichi di lavoro delle applicazioni in ambienti multicloud

L’integrazione crea un’efficacissima soluzione collaborativa per la sicurezza dell’infrastruttura cloud

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, una delle principali imprese nello sviluppo di software per networking multicloud [MCNS], oggi ha annunciato un’integrazione con Palo Alto Networks finalizzata all’attuazione di un nuovo potente approccio alla sicurezza che protegge applicazioni e carichi di lavoro in ambienti multicloud.









Tramite la piattaforma Prosimo Full Stack Cloud Transit i clienti aziendali possono integrare le loro soluzioni per la sicurezza con Palo Alto Networks VM-Series Virtual Next-Generation Firewall (NGFW), in modo da implementarle quanto più vicino possibile ai carichi di lavoro da proteggere. Questa architettura riduce notevolmente il tempo e l’impegno necessari per proteggere l’accesso alle applicazioni in ambienti multicloud sia per utenti che per carichi di lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Treble

Jin Woo



prosimo@treblepr.com