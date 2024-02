Riassunto: Pronta ad accogliere l’era 5G alimentata dall’IA, GIGABYTE presenterà a MWC 2024 i server di prossima generazione per IA/HPC, telecom e soluzioni informatiche ecologiche

TAIPEI–(BUSINESS WIRE)–GIGABYTE Technology, una società all’avanguardia in ambito IT che si concentra sul progresso dei settori globali attraverso sistemi di cloud computing e IA, sarà presente all’edizione di MWC 2024 con i suoi server di prossima generazione in grado di consentire a società di telecomunicazioni, cloud service provider, aziende e PMI di avvalersi con rapidità del valore offerto dalla tecnologia 5G e dall’IA. Verranno presentati un server IA all’avanguardia dotato di AMD Instinct™ MI300X con 8 GPU e una serie completa di server per IA/HPC che supportano la più recente tecnologia chip di AMD, Intel e NVIDIA. Verranno inoltre esposte soluzioni informatiche ecologiche integrate in grado di offrire eccellenti prestazioni di dissipazione del calore e riduzione del consumo energetico.









I prodotti verranno esposti dal 26 al 29 febbraio presso lo stand 5F60, Hall 5 della Fira Gran Via, a Barcellona.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: Michael Pao brand@GIGABYTE.com