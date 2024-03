Riassunto: Promozione di dirigenti di FourKites alla guida dell’adozione del settore e per accelerare il valore per i clienti

Le promozioni sottolineano l’importanza attribuita da FourKites alla risoluzione delle principali sfide dei clienti Fortune 500 con soluzioni innovative

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore leader di visibilità in tempo reale della catena logistica FourKites ® ha annunciato oggi la promozione di Priya Rajagopalan a Presidente di Prodotti, Tecnologia e Operazioni, nonché la nomina di Ron Richardson in qualità di Chief Revenue Officer (CRO). Queste nomine sottolineano l’attenzione di FourKites per la crescita e l’innovazione rapide, con lo sguardo rivolto in particolare alla risoluzione delle esigenze più pressanti dei clienti.









Priya Rajagopalan è alla guida delle funzioni Prodotto, Ingegneria e Clienti di FourKites, con l’obiettivo di allineare le esigenze dei clienti e il motore di innovazione dell’azienda per generare il massimo valore per i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Marianna Vyridi



Big Valley Marketing per FourKites



(650) 468-3263



mvyridi@bigvalley.co