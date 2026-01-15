Riassunto: Prometheus annuncia un rivoluzionario percorso di produzione del cherosene sintetico per la sintesi conveniente di SAF e diesel da elettricità e aria

L'azienda svela il primo processo al mondo totalmente elettrochimico per la fabbricazione di cherosene sintetico (e-cherosene) direttamente dalla CO 2 atmosferica e da elettricità rinnovabile senza idrogeno, un metodo che renderà obsoleto il processo Fischer-Tropsch.

SANTA CRUZ, California--(BUSINESS WIRE)--Prometheus Fuels oggi ha annunciato il suo nuovo e rivoluzionario processo per la produzione di cherosene paraffinico sintetico (la base del carburante avio SAF e del diesel sintetico) dalla cattura diretta della CO 2 e dall'elettricità rinnovabile fuori rete. Il nuovo processo produttivo del cherosene sintetico targato Prometheus rende obsoleto il processo Fischer-Tropsch, riducendo di oltre l'80% i costi di fabbricazione del carburante sintetico rispetto alla tecnologia centenaria. È anche il primo processo nella storia a ricavare cherosene da elettricità e CO 2 atmosferica senza ricorrere all'idrogeno.

