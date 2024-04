Riassunto: Proemion Holding GmbH rileverà TrendMiner NV per espandere la propria piattaforma di analisi e monitoraggio di beni industriali

L’acquisizione consente a Proemion, appoggiata da Battery Ventures, di offrire software in una gamma più ampia di ambienti industriali

FULDA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Proemion Holding GmbH, un’azienda di livello internazionale che sviluppa tecnologie avanzate di analisi e gestione dati per beni industriali mobili, ha annunciato la sigla di un accordo per l’acquisizione di TrendMiner NV, un’impresa di analisi industriale, da Software AG.





Lo spin-off e l’acquisizione di TrendMiner, che ha sede in Belgio, espanderà significativamente le attuali capacità di Proemion di analisi di attrezzature industriali cruciali, che aiutano i produttori e gli operatori a raccogliere dati sulle macchine da remoto e ininterrottamente per massimizzare il tempo di operatività e le prestazioni. TrendMiner produce una piattaforma di analisi autonoma, basata sul web, complementare per il monitoraggio di attrezzature industriali all’interno di ambienti industriali complessi.

