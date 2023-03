Riassunto: Prodapt sceglie Harsha Kumar come nuovo CEO

La società specializzata in servizi e consulenza in campo tecnologico punta a una maggior presenza nel comparto della connettività, in un contesto di solida crescita





CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, il maggior specialista a più rapida crescita nel settore della connettività, annuncia la nomina a Chief Executive Officer (CEO) di Harsha Kumar. Kumar succede al fondatore e CEO Vedant Jhaver, che assumerà l’incarico di presidente del CdA di Prodapt.

Congratulandosi con Harsha Kumar per questo nuovo incarico, Vedant Jhaver ha affermato: “Harsha in questi anni è stato per me un solido supporto e partner; la sua solerzia e attenzione all’esecuzione sono state fondamentali per la posizione dominante di Prodapt nel settore della connessione.

